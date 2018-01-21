نيسان تكشف النقاب عن سيارة مستقبلية أقرب للخيال!

استعرض عملاق صناعة السيارات الياباني "نيسان" في معرض ديترويت الأخير، سيارة كروس أوفر شبيهة بمركبات أفلام المستقبل العلمي.

وأكثر ما لفت زوار المعرض والمراقبين في Xmotion هو تصميمها الغريب وغير المسبوق في نماذج نيسان، وخصوصا شكل الشبك الأمامي للمبرد وغطاء المحرك، وتداخله بأناقة متناهية وسلاسة مع المصابيح الأنيقة التي أتت بشكل حرف U، فضلا عن علامة نيسان المضيئة التي زينت الواجهة بشكل مبهر.

كما أثارت أبواب السيارة انتباه الزوار، فهي تفتح بشكل متعاكس يجعل ركوبها والخروج منها مريحا للغاية.

وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية، فقد أتت بغاية الفخامة والعملية، بفضل التصميم المميز للمقاعد المريحة المصنوعة من أجود المواد، والإنارة الخافتة التي تعطي شعورا بالراحة، والواجهة الأمامية التي يتداخل فيها الخشب مع أحدث وأجود أنواع البلاستيك والمعدن، فضلا عن الشاشات الحديثة التي يمكن من خلالها التحكم بجميع ميزات السيارة.

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وزودت هذه المركبة بأحدث التقنيات التي تساعد على التحكم بها عن بعد وحتى تشغيلها أو ركنها، فضلا عن أنظمة التحكم نصف الآلي بالملاحة والتحكم بأنظمة الفرملة والسرعة على مختلف أنواع الطرقات.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر