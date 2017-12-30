أستون مارتن تسحب آلاف السيارات من الأسواق

تبدأ شركة أستون مارتن البريطانية الشهيرة حملة واسعة لسحب آلاف من سياراتها المطروحة في أمريكا أوائل العام المقبل.

ووفقا لمصادر مقربة من الشركة فإن "الحملة التي ستبدأ في يناير 2018، ستشمل أكثر من 5000 سيارة أستون مارتن طرحت في الولايات المتحدة، من نماذج متعددة كـ DB9 وDBS وRapide وVirage، بالإضافة إلى أعداد من سيارات Vanquis التي بيعت في أمريكا ما بين 2009 و2016".

من جانبهم أكد بعض المتحدثين باسم الشركة أن "الفنيين في أستون مارتن اكتشفوا عيوبا في النماذج المذكورة سابقا، تتعلق بناقل الحركة الأوتوماتيكي، وخصوصا في القسم المسؤول عن وضعية الوقوف، الأمر الذي قد يؤدي لظهور تحذيرات على لوحة التحكم الإلكترونية الموجودة على واجهة القيادة وخلل في المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن بعض نماذج DB9 وDBS رصدت فيها عيوب في الكوابل المسؤولة عن توصيل البطارية".

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وأوضحوا أن الشركة وحرصا منها على سلامة عملائها ستبدأ حملة السحب المذكورة، وابتداء من مطلع فبراير المقبل، ستقوم بإصلاح تلك الأعطال، التي لم تتسبب لحد الآن بأي حوادث تذكر.

تجدر الإشارة إلى أن أستون مارتن البريطانية، تعتبر اليوم واحدة من أكبر وأقوى الشركات في العالم المصنعة للسيارات الرياضية الفاخرة. ومنذ تأسيسها عام 1913، قامت بتصنيع العديد من السيارات التي تركت اسما مرموقا في مجال سباقات السرعة.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر