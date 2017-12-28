تسلا توسع طموحاتها في عالم المركبات الكهربائية

أعلن الملياردير الأمريكي ورئيس شركة "تسلا" الشهيرة عن نية الشركة إنتاج نماذج جديدة من المركبات الكهربائية.

فبعد نجاحاتها الباهرة التي حققتها في إنتاج سياراتها الكهربائية الرياضية والفاخرة وشاحنة "semi" المتطورة، تطمح تسلا اليوم للانضمام إلى سوق سيارات الكروس أوفر والشاحنات الصغيرة "بيك أب"، قبل عام 2019.

وحول خطط الشركة في هذا المجال قال رئيسها وأحد مؤسسيها إيلون موسك، في تغريدة له على تويتر: "أعدكم بأن شركتنا ستنتج شاحنة بيك أب كهربائية صغيرة بعد أن تنتهي من العمل على سيارات(Y) المنتظرة.. الخطط والتصاميم في ذهني منذ سنوات".

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it. — Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2017 г.

وأوضح موسك أن "الشاحنة الجديدة ستشبه شاحنات semi الكهربائية التي استعرضتها تسلا منذ مدة وأبهرت الجميع، لكنها ستكون أصغر حجما"، الأمر الذي لاحظه المتابعون في تغريدة أخرى لموقع الشركة عندما أظهرت التصاميم المبدئية لهذه المركبة.

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وتجدر الإشارة إلى أن سيارات "Y" التي ذكرها موسك في تغريدته، هي عبارة عن سيارات كروس أوفر تطمح تسلا لبنائها، بحيث تجمع بين تصاميم سيارات "Model S" و"Model X" التي تصنعها الشركة.

تأتي تلك الأخبار بعد مدة من تأكيد مصادر مقربة من تسلا نية الشركة إطلاق نماذج جديدة كليا من سياراتها "MODEL S" الكهربائية، التي ستأتي بتصاميم تجعلها سيارات عائلية بامتياز.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر