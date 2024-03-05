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ماسك ينشر فيديو لمحاولة تحطيم سيارة "تسلا" الجديدة

عالم السيارات

ماسك ينشر فيديو لمحاولة تحطيم سيارة
Globallookpress
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نشر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك فيديو لمحاولة تحطيم سيارة "تسلا" الجديدة.

ويظهر المقطع رجلا يحمل قضيبا فولاذيا وينهال على السيارة بضرباته دون أن تتأثر أو يظهر عليها أي علامات للأضرار.

وعلق ماسك على المقطع في تغريدة على منصة "إكس": "تم تصميم سيارة Cybertruck بصلابة شديدة".

المصدر: منصة "إكس"

 

 

 

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