ماسك ينشر فيديو لمحاولة تحطيم سيارة "تسلا" الجديدة

نشر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك فيديو لمحاولة تحطيم سيارة "تسلا" الجديدة.

ويظهر المقطع رجلا يحمل قضيبا فولاذيا وينهال على السيارة بضرباته دون أن تتأثر أو يظهر عليها أي علامات للأضرار.

Cybertruck is built bullet-tough pic.twitter.com/MUitzsZ4Y3 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

وعلق ماسك على المقطع في تغريدة على منصة "إكس": "تم تصميم سيارة Cybertruck بصلابة شديدة".

المصدر: منصة "إكس"