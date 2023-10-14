إيسوزو تتحدى تويوتا بسيارة قوية وعصرية (فيديو)

بدأت شركة إيسوزو اليابانية Isuzu بالترويج لسيارة D-Max الجديدة التي صممتها لتكون أقوى منافس لسيارات هايلوكس التي تطرحها تويوتا.

وحصلت السيارة الجديدة على مظهر أكثر عصرية مقارنة بمركبات D-Max السابقة، وجهّزت بممتصات صدمات أكبر حجما، وتغير فيها تصميم المصابيح وشبك المبرّد الأمامي، وزوّدت بمصابيح تعمل بتقنيات LED.

وازداد طول هذه السيارة ليصبح 5 أمتار و30 سنتمترا، أما عرضها فأصبح 188 سم، وارتفاعها 181 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 312 سم.

وتغّير في D-Max تصميم المقصورة بشكل كبير أيضا، إذ حصلت على واجهة قيادة جديدة زوّدت بشاشة قبالة السائق وثبّت في منتصفها شاشة لمسية بمقاس 9 بوصات، ووضعت أسفل هذه الشاشة أزرار للتحكم بالصوت وأنظمة التكييف.

وتبعا لـ Isuzu فإن المكونات الداخلية كمواد تنجيد المقاعد والأبواب أصبحت أكثر جودة أيضا، وحصلت السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة، وجهّزت بمنظومات تكييف لركاب المقاعد الخلفية، كما زوّدت بعدة أنظمة قيادة، وأنظمة أمان ممتازة تتحكم بتقنيات الفرملة التلقائية لتفادي الحوادث.

إقرأ المزيد

وتعمل نسخ هذه السيارة بمحركات ديزل توربينية بسعة 1.9 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات بسعة 3.0 ليتر وعزم 190 حصانا، وجهّزت بعلب سرعة يدوية بـ 6 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ 6 سرعات أيضا.

المصدر: moto1