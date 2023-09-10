تويوتا تجمع أفضل معايير الرفاهية والحداثة في سياراتها الجديدة! (فيديو)

كشفت تويوتا عن سيارة Century الجديدة التي صممتها لتكون من بين أفضل سيارات الكروس أوفر التي توفر لركابها الراحة والتقنيات الحديثة بنفس الوقت.

وتتميز السيارة الجديدة بتصميمها الخارجي الذي يمنحها طابع الفخامة، وتصميم مصابيحها، فضلا عن التقنيات الحديثة التي حصلت عليها لتوفر للركاب كل ما يحتاجونه من ميزات الرفاهية والراحة أثناء التنقل والسفر.

وجاءت المركبة بهيكل متين طوله 5 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 199 سم، ارتفاعه 180 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 290 سم، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 20 و22 إنشا.

وكونها صممت لتكون سيارة مريحة فإن الصف الخلفي للمقاعد فيها يتسع لراكبين فقط، وزودت المقاعد بنظام كهربائي للتحكم بوضعياتها وجهّزت بمساند متحركة للأرجل، وزوّدت بأنظمة تدفئة وتبريد، والمقعد الخلفي الذي يقع على الجانب الآخر من السائق يمكن أن يميل ليتحول إلى سرير مريح يتمدد فيه الراكب أثناء السفر.

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ويوجد في هذه السيارة حاجز زجاجي متحرك يمكن أن يفصل السائق عن المقاعد الخلفية، كما جهّزت بشاشات ولوحات تحكم لمسية عند كل مقعد، ومساعدات صوتية للتحكم بتقنياتها، ونظام Toyota Safety Sens، ونظام تشغيل المحرك والمكيفات عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات رؤية محيطية للهيكل.

وتعمل السيارة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين توربينيا بست أسطوانات ومحركا كهربائيا يولدان عزما يعادل 412 حصانا، كما توجد فيها عدة وضعيات للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.

المصدر: moto1