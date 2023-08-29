روسيا تطور منصات شحن بمواصفات خاصة للسيارات الكهربائية

تمكن مختصون في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية من تطوير منصات شحن خاصة للسيارات الكهربائية، يمكن الاعتماد عليها في المناطق النائية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الجامعة فإن محطات الشحن الجديدة يمكن أن تكون مفيدة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوفر فيها شبكات كهربائية، كونها مزودة بمحركات توليد طاقة داخلية تعمل بالغاز أو الوقود السائل، وتقوم هذه المحركات بتحويل الطاقة الميكانيكية التي تحصل عليها من الوقود إلى طاقة كهربائية لشحن السيارات.

وتبعا للخبراء في المعهد فإن مثل هذا النوع من محطات الشحن يمكن أن يعتمد كحل لشحن السيارات الكهربائية في المناطق النائية من روسيا أو في المناطق التي تكون فيها مصادر الطاقة الكهربائية محدودة.

إقرأ المزيد

وأشار الخبراء إلى أن الاختبارات على محطات الشحن الجديدة أظهرت أنها تعمل بكفاءة ممتازة تزيد عن 90%، كما يمكن تطوير نسخ معدلة من توربيانات هذه المحطات لاستعمالها في تزويد المباني أو المنشآت بالطاقة على سبيل المثال.

ونوه الخبراء إلى أن الخيار الواعد في المستقبل هو استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية والانتقال من شبكات التيار المتردد إلى شبكات التيار المستمر، ما سيقلل من هدر الطاقة.

المصدر: moto1