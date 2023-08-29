مصنع "ياروسلافل" الروسي ينتج محركات للحافلات تتفق مع معيار "أوروبا – 5"

كشف مصنع المحركات في مدينة ياروسلافل الروسية في معرض MIMS-2023 عن محرك ديزل واعد ذي أسطوانات أربع من طراز "يامز – 535" وعلبة السرعة من طراز "يامز – 1309".

وقال ناطق باسم المصنع إن محرك الديزل الجديد يتفق مع شروط معيار " يورو – 5"، وذلك بفضل استخدام نظام تنقية غازات العادم بدلا من نظام ضبط غازات العادم.

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وقد بدأ المصنع من شهر مايو الماضي في إنتاج دفعات تجريبية للمحرك بحجم 5.1 لتر. لكن كشفه رسميا جرى في المعرض الذي يقام في أغسطس الجاري في ياروسلافل.

ووفقا لقناة "تليغرام" أوتوبوتوك" فإن كل مكونات المحرك تنتج في روسيا أو في دول صديقة لها مع استثناء غطاء بلاستيكي. وقال الناطق إن للمحرك 3 نماذج: أولها يولد قوة 190 حصانا، وثانيها يولد 310 أحصنة، وثالثها 240 حصانا.

أما علبة السرعة الواعدة فتتميز بمستوى ضجيج أقل، وبمقدورها نقل عزم الدوران حتى 1372 نيوتن/ متر.

وقد يظهر المحرك الجديد أولا في حافلات "لياز" و"باز" الروسية وكذلك في شاحنات "أورال" الروسية. وأرسلت نماذج أولى من المحرك إلى مصانع تنتج تلك الناقلات. وستكون حافلة Citymax 9 اول نموذج صناعي ينتج على دفعات تم تزويده بالمحرك الجديد الذي يقترن فيها بعلبة السرعة السداسية الأوتوماتيكية.

المصدر: motor.ru