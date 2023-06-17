شركة "أوتوفاز الروسية": سيارات" لادا إسكرا" ستحل محل فئة "لادا غرانتا"

أعلن رئيس شركة "أوتوفاز" الروسية للسيارات، ماكسيم سوكولوف، أمس الخميس، أن فئة جديدة لسيارات "لادا" ستحل محل السيارات القديمة " لادا غرانتا"، وهي "لادا إسكرا".

جاء ذلك على لسانه، على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

وحسب ماكسيم سوكولوف، فإن إدارة الشركة قد وافقت على هذا القرار، وأضاف أن إنتاج السيارات الجديدة سيبدأ نهاية عام 2024، فيما ستنطلق مبيعاتها بحلول عام 2025.

وتحدث سوكولوف كذلك عن مظهر السيارة الجديدة، حيث قال إنها ستقتبس بعض المكونات من سيارة "لادا فيستا" التي تتصدر أسطول المركبات التي تنتجها شركة "أوتوفاز".

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ويذكر أن شركة "أوتوفاز" الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق عن موديل جديد لسيارات "لادا"، وهي سيارة "لادا أورا" التي تتميز بجسم طويل وتعديلات أخرى أدخلت في تصميمها ومظهرها الخارجي، كما أبرز رئيس الشركة، ماكسيم سوكولوف، عن السعر المحتمل للسيارة الجديدة قائلا إنه سيبلغ مليوني روبل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا