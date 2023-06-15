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واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر تظهر في روسيا قريبا

عالم السيارات

واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر تظهر في روسيا قريبا
youtube/ JustCARS
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أعلن وكلاء شركة Chery عن نية الشركة طرح سيارة Jetour Dashing في السوق الروسية وبعض الأسواق العالمية الأخرى قريبا.

وحصلت السيارة على شكل يجعلها تتميز عن جميع سيارات الكروس أوفر المطروحة حاليا، وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية وتصميم المصابيح الموجودة عليها.

وأتت المركبة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وحصلت على عجلات بمقاس 19 إنشا، ومسافة خلوص أرضي للهيكل تعادل 160 ملم، وزودت بصندوق أمتعة بسعة 486 ليترا من الممكن زيادة سعته إلى 977 ليترا عبر طي الصف الخلفي من المقاعد.

وزوّدت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا، كما حصلت على مقود أنيق بأزرار لمسية، وواجهة قيادة مجهّزة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.

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ودعمت Chery هذه المركبة بمصابيح LED متطورة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تؤمن رؤية محيطية للهيكل، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 147 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1

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