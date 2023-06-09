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شركة " ألماس – أنتاي" الروسية تشتري مصنعا كان سابقا لـ"تويوتا" لتنتج سيارات كهربائية

عالم السيارات

شركة
kommersant.ru›
صورة أرشيفية
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سيباع مصنع "تويوتا" السابق في بطرسبورغ لشركة "ألماس – أنتاي" الصناعية الدفاعية الروسية.

وقد وضعت وزارة الصناعة والتجارة الروسية مشروع قرار حكومي بهذا الشأن، مع العلم أن شركة "شوشاري – أوتو" الحكومية هي التي تمتلك الآن أسهم مصنع السيارات الروسي "تويوتا".

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ويقضي مشروع القانون بأن تبيع الشركة 100% من أسهم المصنع التي تمتلكها لشركة "ألماس – أنتاي" الروسية التابعة لقطاع الصناعات الدفاعية الروسية.

وجاء في مذكرة تلحق بمشروع القرار الحكومي أن الموافقة على بنود مشروع القرار ستضمن الحل السريع لمشكلة  تشغيل القدرات الإنتاجية للمصنع، الأمر الذي سيساهم في تحقيق المؤشرات الأساسية لإستراتيجيا تطوير صناعة السيارات في روسيا لغاية عام 2035.

هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "ألماس – أنتاي" تنوي إشراك أموال الاقتراض بحجم 35–37 مليار روبل للبدء في إنتاج السيارات الروسية في مصنع بطرسبورغ للسيارات. ويتوقع أن ينتج المصنع شاحنات "باز" الروسية الصنع وسيارات E-Neva الكهربائية  وشاحنات  L-type الكهربائية الصغيرة الحجم.

المصدر: kommersant.ru

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