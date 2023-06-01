إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني لـ"كسر سلاسل التوريد"

التقى الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك في بكين بوزير الصناعة الصيني لمناقشة آفاق التعاون في مجال إنتاج السيارات.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وزارة الخارجية الصينية فإن وزير الصناعة الصيني أكد خلال الاجتماع أن تطور الصين هو فرصة للعالم بأسره، وأن بلاده ستواصل بثبات تعزيز الانفتاح على الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركة تسلا.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية السليمة والمستقرة والبناءة ليست مفيدة لكلا البلدين فحسب، بل للعالم بأسره.

ومن جهته أعلن إيلون ماسك أن شركة تسلا تعارض فكرة كسر سلاسل التوريد ومستعدة لمواصلة توسيع أعمالها في الصين، وأن مصالح الولايات المتحدة والصين متشابكة "ولا تنفصل عن بعضها البعض، مثل التوائم السيامية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ قد أشارت في تصريح صحفي يوم الثلاثاء الماضي إلى أن بلادها ترحب دائما برجال الأعمال من مختلف البلدان، بمن فيهم السيد ماسك، وهذا الأمر يوفر للآخرين فهما أفضل لبلادها، ويساهم في تعزيز التعاون على أساس المنفعة المشتركة.

ونوهت المسؤولة إلى أن الصين تدعم انفتاح أسواقها على العالم الخارجي وتنظر بإيجابية إلى استثمار الشركات برأس مال أجنبي ، مما يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة تسلا التي أسسها إيلون ماسك تمتلك في الصين مصنع Gigafactory Shanghai، وهو أكبر مصنع لها لإنتاج السيارات الكهربائية، كما يعد السوق الصيني ثاني أكبر سوق لمصنعي السيارات الكهربائية بعد سوق الولايات المتحدة، وفي أبريل الماضي أعلنت تسلا عن نيتها افتتاح مصنع كبير لإنتاج لبطاريات السيارات في شنغهاي، سيكون قدارا على إنتاج 10 آلاف بطارية في العام.

المصدر: نوفوستي