تويوتا الأولى عالميا في مبيعات السيارات لعام 2022

حققت تويوتا نتائج ممتازة في مبيعات السيارات العام الماضي، وأحرزت المركز الأول في هذا المجال متفوقة على العديد من الشركات الألمانية واليابانية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تويوتا مع شركتي Daihatsu وHino التابعتين لها كانت قد باعت العام الماضي 10.48 مليون سيارة حول العالم، وبذلك أصبحت تويوتا الأولى عالميا في مبيعات السيارات لتلك السنة.

وبالرّقم المذكور تكون تويوتا قد تفوقت على منافستها الرئيسية فولكس فاغن في مجال المبيعات للعام الثالث على التوالي، إذ باعت الأخيرة حوالي 8.26 مليون سيارة خلال 12 شهر عام 2022.

وأشارت تويوتا إلى أن إنتاج السيارات لديها ارتفع بنسبة 5.3% العام الماضي، ووصل عدد المركبات المنتجة إلى 10.51 مليون سيارة، كما أنها سجّلت عدة أرقام قياسية للإنتاج والمبيعات بناء على نتائج أشهر معينة من السنة، وأن الفضل في انتعاش المبيعات عاد للطلب القوي على السيارات، ولا سيما في الولايات المتحدة، كما أن نقص قطع غيار السيارات عالميا أثّر بشكل إيجابي على زيادة مبيعات السيارات.

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وتتنافس شركتا تويوتا وفولكس فاغن على مركز الصدارة في مبيعات السيارات في العالم خلال السنوات الأخيرة، وعام 2020 كانت تويوتا قد عادت لتصدر هذا المجال بعد انقطاع دام 4 سنوات، ومنذ ذلك الحين تفوقت على منافستها الألمانية، وباتت الفجوة تنمو بين الشركتين في عالم المبيعات.

المصدر: تاس