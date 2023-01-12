بالفيديو.. إنقاذ سائق عربي علق نظام تثبيت السرعة في سيارته!

تداولت مواقع الإنترنت وبعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لعملية إنقاذ نفّذتها الشرطة باحترافية لإنقاذ سائق علق نظام تثبيت السرعة في سيارته أثناء الحركة.

وتبعا للمواقع فإن الحادثة وقعت في الكويت، وأثناء قيادة شخص لسيارته على أحد الشوارع الرئيسية تعطّل معه نظام تثبيت السرعة في السيارة، ولم يستطع إيقافها أو التحكم بسرعتها، وبعد طلب النجدة سارع قسم عمليات الشرطة بإرسال سيارة لتسير خلف سيارة الشخص المذكور، وتمكّن الشرطي في السيارة الثانية من المناورة ببراعة ليصدم السيارة الأولى بشكل خفيف ليتعطّل عمل مثبت السرعة فيها، إذ تمكّن سائقها بعد ذلك من إيقافها وركنها على جانب الطريق.

ما هو نظام تثبيت السرعة في السيارات؟

نظام تثبيت السرعة أو ما يعرف بـ Cruise Control هو عبارة عن نظام موجود في العديد السيارات، وظيفته التحكم بسرعة السيارة وتثبيتها على وتيرة سرعة معينة يتم تحديدها من قبل السائق إثناء الحركة على الطرق السريعة، وذلك لتخفيف العبئ على السائق أثناء السفر أو الرحلات الطويلة.

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يتم تفعيل هذا النظام من خلال زر تثبيت السرعة الموجود عادة على عجلة القيادة أو خلفها، ويمكن للسائق التحكم بهذا النظام من خلال عدة أزرار أخرى توجد حول زر تثبيت السرعة الرئيسي، والتي منها يمكن زيادة السرعة أو إبطائها أو إلغاء تفعيل النظام تماما.

المصدر: وكالات