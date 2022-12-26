تحفة صينية أخرى تنضم إلى عالم السيارات الشبابية الأنيقة

تستعد Changan لطرح سيارة Lamore المعدّلة، التي حصلت على تصميم أنيق وتقنيات متطورة.

وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات Lamore التي ظهرت العام الماضي بتعديلات جعلت مظهرها الخارجي أكثر أناقة وخصوصا من حيث تصميم الأبواب وتصميم المصابيح وممتصات الصدمات.

وحصلت المركبة على هيكل انسيابي بطول 4 أمتار و77 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ارتفاعه 144 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما جهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 17 و18 إنشا.

وداخليا تميزت هذه السيارة بشاشتها اللمسية العملاقة المثبتة في منتصف واجهة القيادة، والموضوعة على محور دوار يجعلها تعمل بشكل عمودي أو أفقي، فضلا عن أنظمة المولتيميديا المتطورة التي تعمل مع هذه الشاشة.

youtube/REC Anything

ودعمتها Changan بأنظمة التعديل التلقائي للمسار، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات متطورة للضوء والممطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد.

إقرأ المزيد

وستعمل نسخ هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 170 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، كما ستطرح منها نسخ بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونسخ تعمل بمحركات كهربائية.

المصدر: moto1