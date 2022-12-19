شركة "أوتوفاز" الروسية تخطط لاستئناف إنتاج موديل "لادا لارغوس"

تنوي شركة "أوتوفاز" الروسية استئناف إنتاج موديل Lada Largus (ستايشن) بمعملها في مدينة تولياتي في سبتمبر عام 2023.

صرّح بذلك رئيس الشركة ماكسيم سوكولوف، وقال في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية:" نُخطط لتوسيع نطاق موديلاتنا، بما في ذلك سيارات "فيستا" والسيارات الكلاسيكية من طراز LCV Largus، بدءا من سبتمبر المقبل. كما إننا سننتج موديلات جديدة، ون ضمنها سيارة كهربائية روسية الصنع.

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وأوضح أن إنتاج سيارات "لارغوس" كان يتوقف من وقت إلى آخر منذ أبريل الماضي لنقص قطع الغيار الذي سببته الأزمة اللوجستية. وتم استئناف إنتاج "لارغوس" آخر مرة في يوليو الماضي حيث انتجت الشركة 1800 سيارة من هذا النوع، ثم انقطع الإنتاج مجددا.

يذكر أن شركة "أوتوفاز" الروسية تمتلك مرفقيْن إنتاجييْن في مدينتي (تولياتي) و(إيجِفسك). وقد تخلت شركة "رينو" في منتصف مايو الماضي عن حصتها بنسبة 67.69% التي انتقلت إلى ملكية الدولة الروسية. أما الإدارة الجديدة لـ"أوتوفاز" فأعلنت بدورها عن نيتها لأن تستأنف عام 2023 إنتاج كل موديلاتها تقريبا.

جدير بالذكر ان أسرة الموديلات التابعة لماركة "أوتوفاز" التجارية تتضمن في الوقت الراهن سيارات "فيستا"، "لارغوس"، غرانتا"، نيفا".

المصدر: نوفوستي