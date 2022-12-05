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مرسيدس تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل!

عالم السيارات

مرسيدس تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل!
youtube/Planet Car News
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كشفت مرسيدس عن سيارة عائلية مميزة مخصصة لعشاق السفر والرحلات، يمكن تحويلها لمنزل متنقل صغير.

وجاءت سيارة Marco Polo بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و49 سنتيمترا، ومجهّز بشبابيك مزودة بميزة التعتيم الإلكتروني لتوفير خصوصية وراحة للركاب أثناء الرحلات.

وأكثر ما يميز هذه السيارة هو مقصورتها المزودة بثلاثة صفوف للمقاعد التي يمكن طيها بسهولة لتوفير مساحة داخلية كبيرة ووضع فراش للنوم بمقاس (2/1.5) م، فضلا عن تجهيز المقصورة بطاولات صغيرة يمكن استعمالها لتناول الطعام أو القراءة والكتابة واستعمال الحاسب.

مرسيدس تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل!
youtube/REC Anything

وعدّل سقف هذه السيارة ليرتفع وتظهر منه خيمة صغيرة لتوفر مساحة إضافية في المقصورة، كما زودت المقصورة بموقد صغير لتحضير الطعام، وثلاجة صغيرة، ومغسلة مجهزة بخزان مياه صغير.

مرسيدس تكشف عن سيارة عائلية يمكن تحويلها لمنزل متنقل!
youtube/REC Anything

وحصلت المركبة على شاشات متطورة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أو تصفح الإنترنت عبر إقرانها بالأجهزة الذكية، كما زودت بمنافذ كهربائية لشحن الهواتف والحواسب.

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وستحصل نسخها على محركات كهربائية، وبطاريات تكفي لقطع 300 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، كما ستجهّز هذه السيارات بوضعيات قيادة متنوعة تتناسب مع التتقل على مختلف الطرقات.

المصدر: moto1

مونديال قطر

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