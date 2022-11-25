مصر.. حملة استدعاء مفاجئة من الحكومة لنوعية معينة من سيارات المواطنين

أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر، عن حملة استدعاء مفاجئة لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية لموديلات بعض السيارات.

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وقامت الحملة الحكومية باستدعاء لبعض سيارات موديلات "سيات ليون" و"سيات ألتيا" انتاج أعوام 2010 - 2011 - 2012.

وأشار جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إلى أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية منظومة الوسائد الهوائية وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائي.

وفي وقت سابق، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم حل نحو 95% من شكاوى المواطنين المتعلقة بحجوزات السيارات.

وأضاف حسام الدين خلال مكالمة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة أون تي في، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه متبقي 120 شكوى متعلقة بحجوزات السيارات، بينما انتهى الجهاز من حل 3450 شكوى.

وعن أزمة تأخير تسليم السيارات للحاجزين لدى بعض وكلاء السيارات، نوه رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك تعليمات صادرة منذ نوفمبر عام 2021، لتنظيم عملية الحجز لجميع السلع، تلزم مقدم السلعة بعدم إبرام أي عقود مع المستهلك لحجز السلعة بجزء من المبلغ، وقصر الأمر على استمارة حجز مرفق بها التسعيرة النهائية للسلعة، مشيرًا إلى أن في نهاية اللائحة يوجد بند يوضح أنه في حالة حدوث ظروف قهرية يتم تغيير السعر المدون في استمارة الحجز.

المصدر: القاهرة 24