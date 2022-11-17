موسكو تكشف عن مظهر خارجي لسيارة "موسكفيتش – 3" المحدّثة الروسية الصنع

أعلنت بلدية موسكو أن تجميع سيارات "موسكفيتش – 3" المحدثة سيبدأ قريبا في المعمل الذي كان يتم فيه سابقا تجميع سيارات "رينو" الفرنسية.

وقد تُنتَج نسختان كلاسيكية وكهربائية من "موسكفيتش – 3".

ويعتقد الخبراء انطلاقا من الصورة الفوتوغرافية المكشوفة أن "موسكفيتش – 3" ستشبه كثيرا سيارة JAC JS4 الصينية، وسيكون طولها أقصر قليلا من سيارتي Haval Jolion الصينية و"هيونداي كريتا" الكورية الجنوبية.

وستزوّد الموديلات الأولى للسيارة بمحرك سعته 1.6 لتر وينتج قوة 109 احصنة وعزم دوران بمقدار 150 نيوتن/متر. أما النموذج الأغلى سعرا فقد يزوّد بمحرك سعة 1.5 يولد قوة 150 حصانا ويكون عزم دورانه 210 نيوتن/متر.

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وقالت صحيفة "إزفستيا" إن كلتا النسختين الكلاسيكية والكهربائية ستكونان أماميتي الدفع.

وتسير النسخة الكهربائية إلى مسافة 410 كلم وتستغرق عملية شحن البطارية فيها 45 دقيقة.

وتخطط الشركة لأن تنتج عام 2023 نحو 50000 سيارة منها 10000 سيارة كهربائية. ويتوقع أن يصل حجم الانتاج السنوي عام 2024 إلى نحو 100 ألف سيارة.

وحسب الخبراء فإن سعر السيارة سيتراوح بين 1.2 مليون روبل ومليوني روبل.

المصدر: إزفيستيا