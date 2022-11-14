المظليون الروس يستولون على رباعية دفع يابانية مجهولة في أوكرانيا

استطاع المظليون الروس المشاركون في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا الاستيلاء على رباعية الدفع اليابانية الصنع بمقود يميني Toyota Mega Cruiser.

ومن غير المعلوم إلى حد الآن كيف ظهرت في أوكرانيا رباعية الدفع التي كانت سابقا في حوزة القوات البرية اليابانية، وربما سيتضح الأمر فيما بعد.

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يذكر أن المقاتلين الأوكرانيين كانوا يكشفون أكثر من مرة عن مركبات نادرة مثل شاحنة Saurer2DM وغيرها. وقد أخذت بعض نماذجها من مجموعات السيارات الخاصة، ويبدو ان بعضها الاخر تم شراؤه بأموال أثرياء أوكرانيين في خارج البلاد.

وفي ما يتعلق برباعيات الدفع Toyota Mega Cruiser كانت اليابان تنتجها على مدى 7 أعوام فقط، أي من عام 1995 إلى عام 2002. وهي مثيلة لرباعية الدفع الأمريكية المعروفة بـ Humvee. وقد تم إطلاق بضعة نماذج منها، بما في ذلك منصات لنصب معدات خاصة وصواريخ الدفاع الجوي.

بلغ طول السيارة 5090 ملم، وعرضها 2169 ملم، وارتفاعها 2075 ملم، وخلوصها (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 420 ملم، ووزنها 2901 كلغ.

وتتوقف قوة محرك الديزل في رباعية الدفع على نموذج السيارة، ويتراوح بين 150 و170 حصانا، وعلبة السرعة فيها أوتوماتيكية، والسرعة القصوة للسيارة 130 كلم/ساعة، وسعة خزان الوقود فيها 110 لترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا