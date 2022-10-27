Yandex الروسية تختبر خدمات التاكسي في الجزائر

أفادت وكالة "تاس" بأن شركة Yandex الروسية بدأت باختبار خدمة سيارات الأجرة العاملة تحت علامة Yango التجارية.

وتبعا للوكالة "يمكن طلب سيارات الأجرة ذات العلامة المذكورة في العاصمة الجزائرية حاليا وفي مناطق البلديات المجاورة وفي منطقة باب الزوار".

وكانت وكالة "تاس" قد أفادت في سبتمبر الفائت أن Yandex اختبرت خدمتها لسيارات الأجرة في دبي، وأن الشركة مهتمة بدخول خدمات Yango إلى أسواق جديدة بما فيها أسواق الشرق الأوسط.

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ويشير موقع Yango حاليا إلى أن خدمات الشركة تعمل أيضا في العديد من بلدان العالم مثل أنغولا وأذربيجان وبوليفيا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج والكاميرون وفنلندا وغانا والنرويج والسنغال وزامبيا والجزائر، ويتم العمل على تشغيلها في إسرائيل أيضا.

المصدر: تاس