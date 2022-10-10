"أمازون" ترصد 972 مليون يورو لشراء سيارات كهربائية لفروعها بأوروبا

أعلنت شركة "أمازون" أنها سترصد 972 مليون يورو لإضافة آلاف السيارات والدراجات الكهربائية لشبكة التوزيع الخاصة بها في أوروبا.

ووفق ما أعلنته الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا لها على موقعها الإلكتروني سيرفع الاستثمار في عدد سيارات التوصيل الكهربائية التي تملكها الشركة في أوروبا من ثلاثة آلاف تقريبا إلى عشرة آلاف سيارة بحلول 2025.

وبهذا الاستثمار، تأمل أمازون في شراء أكثر من 1500 سيارة كهربائية، بزيادة عن خمسة في المملكة المتحدة.

وقالت أمازون إنها ستبني مئات من محطات الشحن السريع في منشآتها الأوروبية والتي يمكنها أن تشحن السيارات خلال نحو ساعتين.

وصرح آندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "شبكتنا للنقل واحدة من أكثر المجالات الصعبة في عملنا لتقليل البصمة الكربونية، ولتحقيق صفر انبعاثات كربونية يتطلب الأمر استثمارا كبيرا ومستداما".

وبالرغم من تعهد الشركة بالوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول 2040، قالت أمازون إن انبعاثاتها زادت بنسبة 18 بالمائة العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على التسوق الإلكتروني خلال جائحة كورونا.

المصدر: أ ب