انطلاق مبيعات سيارة Lada Niva Travel في روسيا

تنطلق المبيعات الرسمية لسيارة Lada Niva Travel في روسيا يوم 28 أغسطس الجاري.

أفاد بذلك ناطق باسم مكاتب بيع سيارات "لادا" وشركة "أوتوفاز" الروسية. وأضاف أن سعر بيع السيارة بالتجزئة بلغ 996 روبلا ما يزيد بـ200000 روبل من سعر موديل Niva Legend .

zr.ru

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وقال مدير شركة " براغماتيكا" لشؤون التنمية، ألكسندر شابرينسكي، إن هناك طلبا معيّنا على هذا الموديل، مشيرا إلى أن هواة الصيد والرحلات السياحية في المناطق النائية هم الذين يشترون هذه السيارة. فيما يتعلق بمراكز بيعها Niva Travel فلن تصل السيارة إليها إلا في سبتمبر المقبل.

يذكر أن شركة "أوتوفاز" الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن بدء إنتاج " لادا نيفا" الجديدة، مشيرة إلى أن أول نسخة للسيارة بدون وسادة أمان ونظام ABS نزلت من خط التجميع في 21 ديسمبر عام 2021.

المصدر:غازيتا.رو