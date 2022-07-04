أنيقة ومميزة..كيا تكشف عن Seltos الجديدة

كشفت كيا عن التعديلات التي أدخلتها على سيارات Seltos لتزيد من جاذبية هذه المركبات التي اشتهرت أساسا بتصميمها المميز.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي نشرتها كيا مؤخرا نلاحظ أن السيارة حصلت على تعديلات عديدة مقارنة بمركبات Seltos السابقة، إذ تغير فيها تصميم شبك الواجهة الأمامية وخطوط الكروم التي تزينيه، كما جهّزت كشافات الضباب بمصابيح LED حديثة، وأصبحت العجلات بمقاس 18 إنشا وتغيير فيها تصميم الأقراص ليصبح أكثر جاذبية.

ولم تقتصر التعديلات في السيارة على التصميم الخارجي فقط، بل تغير فيها شكل واجهة القيادة أيضا، واستبدلت الشاشة الصغيرة اللمسية في الواجهة بواحدة كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، كما استبدلت ذراع تبديل السرعات ووضعيات القيادة بقرص دوار أنيق من الكروم.

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وحصلت المركبة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، وعلى وسادات أمان هوائية لحماية الركاب في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح كيا في كوريا الجنوية بمحركات T-GDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 177 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات أخرى.

المصدر: moto1