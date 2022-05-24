شركة "أوتوفاز" الروسية تستأنف مطلع يونيو المقبل إنتاج السيارات

أعلن مدير عام شركة "أوتوفاز" الروسية، مكسيم سوكولوف في الاجتماع مع عمال وموظفي الشركة أن أوتوفاز" ستستأنف إنتاج السيارات مطلع يونيو المقبل .

أفاد بذلك ناطق باسم الحكومة المحلية في مدينة سامارا الروسية لوكالة "إنترفاكس" وقال سوكولوف الذي تولى مجددا منصب المدير العام:" سنستأنف إنتاج السيارات مطلع يونيو المقبل حيث سنبدأ في إنتاج كل الموديلات لنعود تدريجيا إلى الحجم السابق".

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وكانت إدارة الشركة قد أعلنت الفترة ما بين 4 و25 أبريل الماضي فترة الإجازة الجماعية بسبب الأزمة في توريد قطع الغيار. لكن المشكلة لم تحل بسرعة واضطرت الإدارة إلى إعلان انقطاع الإنتاج في 16 – 20 مايو، ثم تم تأجيل فترة انقطاع الإنتاج إلى 23 – 27 مايو.

مع ذلك فإن شركة "رينو" الفرنسية، بصفتها صاحبة الحصة المسيطرة للأسهم، سلّمت حصتها للدولة وخرجت من سوق السيارات الروسية على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد انتقلت حقوق امتلاك "أوتوفاز" إلى مؤسسة "نامي" الروسية. أما بلدية موسكو فاشترت حقوق السيطرة على مصنع "رينو" في العاصمة الروسية مقابل سعر رمزي يقدر بروبليْن فقط.

المصدر: تاس