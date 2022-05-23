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مستقبل تصنيع سيارة كهربائية روسية بعد انسحاب "رينو" من السوق

عالم السيارات

مستقبل تصنيع سيارة كهربائية روسية بعد انسحاب
bestlj.ru
سيارة "كاما - 1" الكهربائية الروسية
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أعلن ناطق باسم مصنع السيارات في موسكو والذي غادرته شركة "رينو" الفرنسية أن المصنع ينوي البدء في إنتاج سيارات كهربائية وطنية.

مستقبل تصنيع سيارة كهربائية روسية بعد انسحاب
ياندكس
سيارة "كاما - 1" الكهربائية

وقد تم إعداد نموذج تمهيدي لسيارة "كاما – 1" الكهربائية الروسية. وتم الكشف عن نموذج ما قبل الإنتاج، أو بالأحرى، نموذج أولي للسيارة في ديسمبر عام 2020. وأفاد الموقع الإلكتروني لجامعة "بطرسبورغ" التكنولوجية بأن السيارة الجديدة تم تصميمها في مركز الهندسة الكمبيوترية للجامعة بالتعاون مع شركة "كاماز" الروسية لسيارات الشحن.

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وهي سيارة الدفع الخلفي المزوّدة بمحرك كهربائي يولّد قوة 109 أحصنة وبطارية ليثيوم أيونية تعطي قدرة 33 كيلوواط/ساعة. وهناك مأخذان كهربائيان للشحن: أولهما للشحن العادي وثانيهما للشحن السريع.

وقال الخبراء إنهما يتيحان فرصة بعد شحن خلال 30 دقيقة لأخذ طاقة تكفي للسير إلى مسافة 100 – 120 كيلومترا. أما في حال إجراء دورة كاملة للشحن الكهربائي  فيمكن أن تقطع السيارة مسافة 250 كلم شتاء و300 كلم صيفا، وهي سيارة رباعية الكراسي وطولها 3 أمتار و40 سنتيمترا.

وقال مصمموها إن سعرها سيزيد قليلا عن مليون روبل  (نحو 17 ألف دولار) وذلك بدون أجهزة إضافية مثل جهاز لوحي مدمج في عجلة القيادة والشحن اللاسلكي وغيرها من الوظائف.

المصدر: لايف

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