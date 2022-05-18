 
مباشر

Brabus تستعرض سيارة مرسيدس الجبارة الجديدة للطرق الوعرة

عالم السيارات

Brabus تستعرض سيارة مرسيدس الجبارة الجديدة للطرق الوعرة
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1pw

استعرضت Brabus المختصة بتعديل سيارات مرسيدس نموذجا جديدا من مركبات البيك آب القوية المخصصة للطرق الوعرة.

وتتميز سيارة Brabus 900 XLP (One Of Ten) بتصميم مميز جدا ومظهر يوحي بالقوة، وبتداخلات اللون الأحمر في عناصرها مثل أقراص العجلات وبعض أجزائها الداخلية.

وأتى هيكلها بطول 5 أمتار و32 سنتيمترا، بوزن 2936 كلغ، وجهز بأنظمة تعليق وعجلات خاصة بمقاس 22 إنشا تمكن السيارة من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

Brabus تستعرض سيارة مرسيدس الجبارة الجديدة للطرق الوعرة
youtube/REC Anything

وتزينت العديد من العناصر الخارجية والداخلية لهذه المركبة بشعارات Brabus المميزة وأجزاء مغلفة بألياف الكربون، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة كبيرة ب تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة تقريبا.

إقرأ المزيد
مرسيدس و BYD تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة
مرسيدس و BYD تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة

ويضمن الأداء الجبار لهذه المركبة محرك Rocket V8 بسعة 4.4 ليتر، يولد عزما يعادل 900 حصان، ويعمل هذا المحرك مع علبة سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ويؤمنان للمركبة معا إمكانية التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.4 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

المصدر: moto1

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا