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مرسيدس و BYD تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة

عالم السيارات

مرسيدس و BYD تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة
youtube/ Car Club汽车试驾汇
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أثمر التعاون ما بين Daimler المالكة لمرسيدس و BYDالصينية عن إنتاج واحدة من أجمل السيارات وأكثرها تميزا بالنسبة لمحبي المركبات المريحة والمتطورة.

وتأتي سيارة Denza D9 الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم يوحي بالفخامة، طوله 5 أمتار و25 سنتيمترا، عرضه 196 سم، وارتفاعه 192 سم، كما زودت بعجلات أنيقة مجهزة بأقراص من الكروم بمقاسات 18 و19 إنشا.

وداخليا حصلت هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهزت هذه المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة لتدليك الظهر، ووضعت أمام المقاعد الخلفية شاشات لمسية بمقاس 12.8 يمكن استعمالها لمشاهدة قنوات التلفاز أو مشاهدة الأفلام والفيديوهات أو إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، كما حصلت المساند الجانبية للمقاعد أيضا على لوحات لمسية تمكن الركاب من التحكم بالعديد من أنظمة المركبة.

مرسيدس و BYD تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة
youtube/REC Anything

وزودت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 15.6 بوصة، وبحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد محيط الهيكل من جميع الجهات، ونظام توجيه تكيفي يمكنه التحكم آليا بمسار السيارة في الحالات الطارئة.

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وهذه السيارة هجينة تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية لترشيد استهلاك الوقود، ويمكن لهذه المحركات الوصول بالسيارة إلى سرعة 180 كلم/سا.

المصدر: moto1

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