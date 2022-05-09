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"أوروس" الروسية بدفع رباعي نهاية الصيف

عالم السيارات

Sputnik
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه قد يتم تقديم سيارة الدفع الرباعي Aurus Komendant بحلول نهاية الصيف من هذا العام.

وأضاف الوزير: "أعتقد أنه سيتم بحلول نهاية الصيف. أما مكان هذا التقديم، فسنحدده لاحقا".

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في وقت سابق، قال مصدر في الشركة المنتجة لهذه السيارات، إن الطلب على سيارات Aurus الفاخرة ينمو في روسيا بشكل معتدل على خلفية العقوبات، ويستمر إنتاج هذه السيارات وفقا للخطة، على الرغم من وجود صعوبات في الخدمات اللوجستية الخاصة بنقل بعض مكوناتها".  

المصدر: نوفوستي

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