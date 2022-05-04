إليك ما لا ينبغي فعله مع علبة السرعة الأوتوماتيكية!

يرفض العديد من الروس على خلفية ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، استبدال سياراتهم الشخصية، مفضلين إصلاحها.

وتعتبر علبة السرعة الأوتوماتيكية من أغلى قطع الغيار التي تخضع للإصلاح، حيث يمكن أن يكون سعر إصلاحها معادلا لنصف قيمة السيارة.

إقرأ المزيد

وقال المدير التقني في شبكة وكلاء سيارات Fresh Auto وخبير السيارات الروسي، مكسيم ريازانوف:" من أجل تجنب إنفاق أموال إضافية فإنك بحاجة إلى معرفة كيفية التشغيل الصحيح لعلبة السرعة الأوتوماتيكية .

ومن الضروري بادئ ذي بدء الامتناع عن استخدامها، كما تستخدم السيارات المزوّدة بعلبة السرعة الميكانيكية. وعند التوقفات المؤقتة وعند النزول كذلك، لا يمكنك الانتقال إلى وضع "المحايد". بينما يستخدم العديد من سائقي السيارات هذه الطريقة لتوفير الوقود، ولكنهم بدلا من ذلك يقطعون إمداد الزيت عن علبة السرعة، مما يحرّمها من التزييت الضروري والحفاظ على درجة الحرارة المثلى.

ويجب عدم تشغيل سيارة ذات علبة السرعة الأوتوماتيكية بالدفع من الخلف، ولكن يجب قطرها تماشيا لشروط معينة. على وجه الخصوص، يجب ألا تزيد السرعة عن 30-40 كيلومترا في الساعة، لأن الجهاز يجب أن يعمل لضمان تداول مادة التشحيم في ناقل الحركة. ولا يمكنك ترك السيارة لفترة طويلة دون التحرك في وضع القيادة، إذ أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة العلبة.

المصدر: نوفوستي