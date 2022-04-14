موسكو تعلن عن نجاح اختباراتها لحافلات النقل العام الكهربائية الكبيرة

أعلنت محافظة مدينة موسكو عن نجاح الاختبارات التي أجرتها على حافلات النقل الكهربائية الكبيرة داخل المدينة.

وكانت موسكو قد بدأت باختبار حافلات النقل العام الكبيرة المكونة من هيكل مزدوج متصل بمفصل متحرك في ديسمبر العام الماضي، وبعد 4 أشهر ونصف الشهر من الاختبارات في شوارع العاصمة الروسية تمكنت هذه الحافلات من نقل أكثر من 30 ألف راكب، وقطعت مسافات تزيد عن 6500 كلم

وبعا للمعلومات المتوفرة فإنه وفي الفترة ما بين 28 مارس الفائت و3 أبريل الجاري اختبرت موسكو هذا النوع من الحافلات فيمناطق مختلفة من المدينة، وفي غضون أسبوع واحد فقط تمكن سكان عشرين منطقة من تجربة هذه الحافلات، وتم نقل نحو 3000 راكب.

إقرأ المزيد

وحول الموضوع قال نائب محافظ مدينة موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف: "بناء على توجيهات محافظ مدينتنا سيرغي سوبيانين سنواصل تطوير وسائل النقل الأكثر صداقة للبيئة، ونختبر الحافلات الكهربائية الكبيرة في المدينة، هذه الحافلات تتسع لعدد أكبر بمرة ونصف المرة من الركاب مقارنة بالحافلات التقليدية، ونطاق رحلاتها أكبر بمرتين تقريبا أيضا"

وتبعا لمدير شركة Mosgortrans الحكومية نيكولاي أساول فإن " الحافلات المبتكرة الجديدة مجهزة بمنظومات تدفئة لا تسبب انبعاثات ضارة بالبيئة، ويمكنها استيعاب 135 راكبا، كما أنها مجهزة بأنظمة القيادة الآمنة، وأنظمة الفرملة التلقائية التي تتحكم بالمكابح في الحالات الطارئة، وأنظمة رؤية جانبية، ما يجعل الرحلات على متنها آمنة ومريحة".

المصدر: RT