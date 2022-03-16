شركة "أوتوفاز" الروسية تستأنف إنتاج بعض موديلاتها

أستأنفت شركة "أوتوفاز" الروسية إنتاج موديليْها LADA Granta و LADA Niva Legend في مصنعها بمدينة تولياتي الروسية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة الذي نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" قوله:" قد عاد خط تجميع سيارات LADA Granta و LADA Niva Legend إلى عمله الطبيعي. أما خط التجميع رقم 1 بموديلات Lada Largus ،Lada X-ray ،Renault Sandero ،Logan فلن يستأنف عمله لغاية 18 مارس الجاري.

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يذكر أن إنتاج سيارتي LADA Granta و LADA Niva Legend الروسيتين في تولياتي انقطع في 5 مارس الجاري على خلفية مشاكل متعلقة بتوريد قطع الغيار الإلكترونية.

وقد أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية أودمورتيا الروسية، قسطنطين سونتسوف، أن مصنع "لادا" في عاصمة الجمهورية (إيجفسك) حيث تُنتج سيارة "لادا فيستا" سيبدأ بعد فترة في إنتاج إلكترونيات ستحل محل الإلكترونيات الأجنبية.

المصدر: RT