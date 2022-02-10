سيارة رياضية سوفيتية فريدة من نوعها "بذيل" للبيع (صور)

ظهرت على أحد المواقع الخاصة ببيع السيارات في روسيا سيارة السباق السوفيتية "غاز جي إل1"، التي صنعت عام 1938، وفقاً للبائع.

يشير الإعلان إلى أن السيارة قد أعيد إنشاؤها بالكامل، بمعنى أن الحديث هنا يدور عن نسخة طبق الأصل عالية الجودة.

وأوضح البائع أن السيارة مزودة بمحرك بنزين سعة 3.3 لتر بقدرة 50 حصاناً، كما أكّد أن السيارة مسجلة بسجلات المرور بمدينة موسكو، ولها أرقام تسجيل. ويطلب البائع ثمناً "خياليا" لهذه السيارة التاريخية 6.5 مليون روبل (حوالي 87 ألف دولار أمريكي).

المصدر: Auto.ru