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إيران.. افتتاح معرض للسيارات الملكية القديمة في طهران (فيديو)

عالم السيارات

إيران.. افتتاح معرض للسيارات الملكية القديمة في طهران (فيديو)
Reuters TOBY MELVILLE
صورة تعبيرية
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شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت افتتاح معرض للسيارات والعربات ووسائل الركوب الملكية القديمة النادرة.

وأفاد مراسلنا في إيران بأنه تم عرض 61 وسيلة نقل بالمعرض تعود للحقبة الملكية في إيران ومعضمها من السيارات المميزة التي كانت تمتلكها عائلة آل بهلوي وهي سلالة شاهات حكمت البلاد بين 1925 و1979.

ومن أبرز السيارات التي عرضت، سيارات الشاه الإيراني، كما أن هناك سيارات ومرکبة ملكية تعود للعهد القاجاري قبل مئتي سنة.

المصدر: RT

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