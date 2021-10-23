إيران.. افتتاح معرض للسيارات الملكية القديمة في طهران (فيديو)

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت افتتاح معرض للسيارات والعربات ووسائل الركوب الملكية القديمة النادرة.

وأفاد مراسلنا في إيران بأنه تم عرض 61 وسيلة نقل بالمعرض تعود للحقبة الملكية في إيران ومعضمها من السيارات المميزة التي كانت تمتلكها عائلة آل بهلوي وهي سلالة شاهات حكمت البلاد بين 1925 و1979.

ومن أبرز السيارات التي عرضت، سيارات الشاه الإيراني، كما أن هناك سيارات ومرکبة ملكية تعود للعهد القاجاري قبل مئتي سنة.

افتتاح #موزه خودروهای تاریخی ایران



امروز (یکم آبان )موزه #خودروهای_تاریخی ایران افتتاح و آماده بازدید شد.

روی برخی از این خودروها مرمت هایی انجام شده است. خودروهایی که در موزه وجود دارد با رنگ اصلی هستند و تغییری در آنها رخ نداده است. pic.twitter.com/qSXaoGk2ns — خبرآنلاين (@khabaronlinee) October 23, 2021

المصدر: RT