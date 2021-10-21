الرئيس التنفيذي لـ"لوسيد": لا نرجح انتشار سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرق قبل 10 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة "لوسيد جروب" الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية إنه ليس من المرجح أن تنتشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرق قبل 10 سنوات من الآن.

وقال بيتر رولينسون كبير المهندسين السابق في شركة "تسلا" أثناء قمة "رويترز" للسيارات: "أعتقد أن أمامنا 10 سنوات قبل أن نرى أساطيل من سيارات الأجرة الآلية. لن تظهر في أي وقت قريب حتى مع استخدام أنظمة الاستشعار الأكثر تطورا في العالم".

وأضاف: "هناك جبل ينبغي تسلقه في البداية.. جبل فكري يتعلق بالبرمجيات"، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" قال عام 2019 إن سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة ستكون متاحة في بعض أسواق الولايات المتحدة عام 2020 لكن ثبت أن هذا غير دقيق تماما.

وقال المدير المالي "لتسلا" زاك كيرخورن يوم الأربعاء الماضي إنه "من الصعب" أن يكون دقيقا في ما يتعلق بالأطر الزمنية المحتملة لتحقيق القدرة التكنولوجية للقيادة الذاتية للمركبات.

المصدر: "رويترز"