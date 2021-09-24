شركة بريطانية تطلق نسخة دقيقة من سيارة جيمس بوند

كشفت شركة Little Car البريطانية عن نسخة دقيقة من سيارة جيمس بوند الأسطورية من فئة لعبة الأطفال.

وذلك بمناسبة عرض حلقة جديدة للمسلسل السينمائي عن جيمس بوند. وقد أطلقت الشركة السيارة بسعر 74500 جنيه إسترليني وعددها محدود ( 125 نسخة).

والمقصود بالأمر هو سيارة Aston Martin DB5 الأسطورية التي كانت ترافق العميل 007 منذ بدء تصويره السينمائي.

يذكر أن Aston Martin DB5 التي بدأ إنتاجها عام 1963 كانت أول سيارة استقلها جيمس بوند. وقد دخلت نسختها الخيالية المليئة بأجهزة ذكية قوانين ثقافة البوب وانضمت إلى قائمة أكثر السيارات شهرة في تاريخ السينما. أما النسخة التي أنتجتها الشركة البريطانية فإن روحها قريبة بلا شك من روح تلك السيارة العجيبة.

وتم تزويد النسخة بمحرك يولد قوة 21.5 حصان وبمقدورها التسارع حتى 70 كيلومترا في الساعة. وهناك أجهزة تحدد السرعة وتمنع السائق من التسارع اللاحق.

وتختلف النسخة عن النموذج الأساسي لسيارة جيمس بوند بغياب السقف، ما يسمح للسائقين البدناء بركوب السيارة. وتمتلك النسخة مستشعرات صالحة على لوحة العدادات ومصابيح جاهزة وكذلك جهاز يضع ستارا من الدخان وبندقية "غاتلينغ" المشهورة ، كما هو الحال في سيارة جيمس بوند.

فيما قال صناع النسخة إن السيارة لا تخصص للاستثمار الدائم ويمكن أن يشترى صاحبها كذلك مجموعة من التجهيزات الإضافية، ما يرفع سعر النسخة إلى 90 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن شركة Little Car كانت قد أطلقت في وقت سابق نسخا أخرى للسيارات المشهورة، ومن بينها Ferrari Testa Rossa J و Bugatti Baby II وذلك بسعر باهظ كذلك.

المصدر: أوتوفيستي