شركة عسكرية روسية تطلق منصة لسيارة ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء

أطلقت شركة "ألماس – أنتاي" الروسية المصنعة لمنظومتي "إس – 400 و" إس – 500" للدفاع الجوي منصة (شاسي) للسيارة المدنية ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء والهيدروجين السائل.

rg.ru

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لصحيفة "إر بي كا" إن السيارة المستقبلية ستطلق عليها تسمية E-NEVA حيث يعني حرف E الكهرباء. أما NEVA فهو نهر نيفا في بطرسبورغ.

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وأضاف أن هناك سيارتين قد تنصبا على المنصة المذكورة وأولاهما سيارة تعمل بغاز الهيدروجين وتزوّد بمحرك كهربائي. وبمقدورها أن تقطع مسافة ألف كيلومتر دون أن تزود بالوقود.

أما ثانيتهما فهي سيارة كهربائية هجينة تزوّد ببطارية كهربائية سعتها 70 كيلوواطا وبخزان الوقود (الهيدروجين السائل) يتسع لـ52 لترا من الهيدروجين السائل، ما يضمن سيرها إلى مسافة 810 كلم وشحن البطارية من الدائرة الكهربائية العامة.

وتتسارع كلا السيارتين حتى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 8 ثوان وتبلغ السرعة القصوى للسيارتين 185 كلم/ساعة.

وقال الناطق إن كلا السيارتين لا تقلا فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية الهجينة العاملة بالغاز والكهرباء.

يذكر أن مؤسسة "ألماس – أنتاي" تضم 60 شركة تعمل على تصميم وإنتاج أسلحة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية وتمتلك الدولة 100% من أسهم المؤسسة وفروعها

المصدر: إر بي كا