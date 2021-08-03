النظام الآلي يوقف سيارة "تسلا" بعد أن نام "سائقها المخمور'' على طريق سريع (فيديو)

تُظهر لقطات هاتف محمول، لحظة مثيرة أوقف فيها نظام القيادة الآلي من "تسلا"، سيارة "موديل S" بعد أن نام سائقها المخمور على طريق سريع في النرويج.

واكتشف نظام التكنولوجيا الفائقة عدم استجابة السائق البالغ من العمر 24 عاما، بعد أن أمال رأسه - إثر ليلة من شرب الخمر.

وتُظهر الصور، التي التقطها سائق سيارة آخر، الشاب وهو يتدلى في مقعد السائق بينما تقود السيارة نفسها.

Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk@Tesla ❤️‍🩹🚑



pic.twitter.com/kl1CEeiHDi — Austin Tesla Club (@AustinTeslaClub) July 31, 2021

وأبقى نظام الطيار الآلي السيارة في مسارها وبعيدا عن المركبات الأخرى على الطريق قبل أن تتوقف في نفق.

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وأصدرت شرطة المنطقة الشرقية بيانا على حسابها على "تويتر"، قالت فيه إن الرجل كان مخمورا ونفى قيادته "رغم وجود فيديو له في السيارة".

ويُعرف الطيار الآلي من "تسلا" بأنه نظام متقدم لمساعدة السائق يطابق سرعة السيارة مع حركة المرور المحيطة، ويبقي السيارة في مسارها ويوجهها من خلال تغيير المسار والمنحدرات.

وتعمل التقنية أيضا على تشغيل إشارة الانعطاف تلقائيا وتسلك المخرج الصحيح - قد تكون كل هذه الوظائف أنقذت حياة الرجل النرويجي وأولئك الموجودين في المركبات المحيطة.

ونُشر مقطع الفيديو للسائق المخمور، الذي لم يكشف عن هويته بعد، على "تويتر"، والذي يظهره في المقعد الأمامي لسيارة بيضاء "موديل S" يقودها على الطريق السريع باتجاه نفق Nøstvet، وفقا لـ Electrek.

وبمجرد دخول النفق، يوقف النظام الآلي السيارة مع تشغيل مصابيح الخطر، كل ذلك بينما ما يزال السائق نائما على عجلة القيادة.

المصدر: ديلي ميل