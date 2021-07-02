اندلاع النيران في سيارة تسلا جديدة والسائق يقودها واحتراقها مدة 3 ساعات (صور)

اندلعت النيران في سيارة تسلا الجديدة Model S Plaid، حيث نجا سائقها بصعوبة، قبل أن تتحول إلى كرة نارية عملاقة وتضيء السماء في أحد أحياء فيلادلفيا لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

واشتعلت النيران في السيارة الكهربائية يوم الأربعاء في هافرفورد بولاية بنسلفانيا، في حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لشركة Gladwyne Volunteer Fire، التي قالت في منشور حُذف الآن إن الطاقم كافح النيران المستعرة لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

Our firm & @AthleteDefender represent an exec who purchased new Tesla Plaid Model S, which was 1/250 shipped. On Tuesday it spontaneously combusted. Our client was trapped & could have died. We tried reaching out to Tesla & have been ignored so far. This is car after escape. pic.twitter.com/wXyJXbWggJ — Ben Meiselas (@meiselasb) July 1, 2021

ولحسن الحظ بالنسبة للحي ورجال الإطفاء، خضع محركا الإطفاء اللذان استجابا لتدريب خاص بـ"تسلا"، وتمكنا من "نشر خطوط يدوية لإطفاء الحريق، مع الاحتفاظ بمصدر مياه مخصص والاستمرار في تبريد السيارة لمدة 90 دقيقة تقريبا.

وليس من الواضح إلى أي مدى تُدرّس هذه التقنية - التي قال بيان من Gladwyne Firefighters وMarion Fire في منشور مساء الأربعاء إنها باسم "Tesla Vehicle Fire Emergency" - أو كم مرة يجب على رجال الإطفاء استخدامها، ولكن وجود تكتيك فريد لإخضاع حريق تسلا يشير إلى أن المشكلة أكثر انتشارا مما تود شركة إيلون موسك أن يعتقده السائقون.

Tesla Model S Plaid caught fire while being driven: fire chief https://t.co/pQvSMYbjuj — Mark Geragos (@markgeragos) July 1, 2021

وفي غضون ذلك، قام سائق السيارة بتوكيل محام أخبر "بيزنس إنسايدر"، أن موكله خدع ونجا من الموت بمعجزة فقط.

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وقال مارك جيراغوس، الشريك الإداري لشركة المحاماة Geragos & Geragos: "تمكن من الخروج من الباب بطريقة ما. وتحولت السيارة، بعد فترة وجيزة، إلى كرة نارية".

ووفقا للمحامي، يصرّ السائق على أنه لم يفعل شيئا يتسبب في اشتعال النيران في السيارة - التي سُلّمت له في عطلة نهاية الأسبوع - واصفا الحادثة الغريبة بأنها "عفوية تماما". وقال إن موكله اكتشف الدخان أولا ثم أطلق النار، وبعد بعض الكفاح، تمكّن من الخروج، تاركا سيارته تسلا تتدحرج في الشارع من تلقاء نفسها.

وأكد تشارلز ماكغارفي، كبير مسؤولي الإطفاء في إدارة الإطفاء في بلدة Merion Township، أن السيارة الكهربائية لم تكن من دون سائق في اللحظة التي اشتعلت فيها النيران.

وأفاد فريق EMT يعمل لصالح سيارة إسعاف ناربرث، والذي كان في مكان الحادث لمساعدة رجال الإطفاء، بأن مكالمة الطوارئ جاءت من أحد سكان الحي الذي "رأى سيارة تسلا تتدحرج على الطريق قبل أن تنفجر أمام منزلهم، على ما يبدو" بعد أن السائق خرج بالفعل.

وعرض الموديل S Plaid، أغلى سيارة تسلا حتى الآن بسعر 130 ألف دولار، للبيع لبضعة أسابيع فقط.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنها كانت تبحث في الحادث، وتحدثت إلى الوكالات المستجيبة وكذلك إلى تسلا نفسها في محاولة لتحديد ما إذا كان هناك عيب خطير في تصميم النموذج. وقال متحدث لـCNBC: "إذا أظهرت البيانات أو التحقيقات وجود عيب أو وجود خطر كامن على السلامة، فإن NHTSA ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الناس".

المصدر: RT