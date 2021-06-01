مستشار بوتين: الروس سينتقلون بعد 20 عاما إلى السيارات الكهربائية

أعلنت شركات السيارات العالمية الرائدة كلها تقريبا عن بدء إنتاج السيارات الكهربائية والتخلي عن إنتاج السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي.

ويرجح أن ينتقل سكان روسيا بعد 20 أو 30 عاما إلى استخدام السيارات الكهربائية.

إقرأ المزيد

صرح بذلك المندوب الخاص للرئيس الروسي بشؤون تغيرات الطقس، روسلان ألديلغييف.

وأضاف قائلا إنه وفقا لحسابات الخبراء فإن عوادم ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن تشغيل محركات الاحتراق الداخلي تعد من أهم المصادر للانبعاثات الضارة في جو الأرض والتي تزيد إلى حد بعيد من وتائر تغيير المناخ العالمي.

يذكر أن شركة "سبيربنك" الروسية كشفت مؤخرا عن نموذج لحافلة كهربائية صغيرة ذاتية القيادة تتسع لـ6 ركاب أطلقت عليها تسمية "فليب". واستخدمت عند تصميم تلك السيارة التكنولوجيات المعلوماتية الرقمية التي تضمن راحة الركاب وسيرهم السريع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا