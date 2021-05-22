الاعلان عن موعد إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية وطرحها في الأسواق

قال الإعلامي عمرو أديب إن مصر تحاول إحياء نوستاليجيا صنع السيارات عبر مصنع النصر المشهور قديما بقدرته على صنع السيارات، وإن الدول تحاول أن تواكب العصر بصنع سيارات كهربائية.

وتابع عمرو أديب، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، أنه من المتوقع إنتاج سيارة نصر E 70 السنة القادمة كأول سيارة كهربائية، مشيرا إلى أن هذه السيارات مفيدة جدا وصديقة للبيئة ولها بعض التجهيزات مثل محطات الشحن الكهربائي.

وأوضح أديب أن "السيارة لا تعمل بالطاقة الكهربائية فقط وإنما ذاتية القيادة ولا تحتاج لتدخل العنصر البشري إلا فى الحالات الطارئة فقط، وأنها ستكون مناسبة أكثر للطبقة المتوسطة، ومن الممكن أن تقوم بشحنها في البيت أو في محطات الكهرباء".

وأشار إلى أن "متوسط شحن السيارة في الشحنة الواحدة يكفي لـ 500 كيلو ولا يوجد بها أي عوادم وستفتح المجال لشركات كبيرة تقوم بمنافستها".

ناصر حاتم ـ القاهرة