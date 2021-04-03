Corolla الشهيرة من تويوتا ستصبح أجمل وأكثر عصرية

على مر العقود الثلاثة الماضية عرفت مركبات Corolla بأنها سيارات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود، لكن تويوتا قررت إحداث نقلة نوعية في إنتاج هذه السيارات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن تويوتا تتحضر لإطلاق نماذج جديدة من هذه المركبات ستحمل اسم Corolla Touring Active Ride، وستأتي بهياكل هاتشباك شبيهة بتلك التي حصلت عليها سيارات Touring العام الفائت، لكنها ستتميز بفتحات هواء إضافية على الواجهتين الأمامية والخلفية، وببعض التعديلات التي تمنح الهيكل مظهرا رياضيا أكثر قوة.

وستحصل السيارات الجديدة على دعامات خاصة مثبتة على السقف مخصصة لنقل الحقائب الكبيرة أو الدراجات الهوائية أثناء رحلات السفر، كما سيطلى سقفها وأغطية المرايا فيها وأقراص العجلات وبعض عناصر ممتصات الصدمات باللون الأسود الداكن.

youtube/REC Anything

أما مقصورة هذه المركبات فتتميز عن مقصورات Corolla Touring الحالية بعناصر مكسوة بالجلد المخيط بخيوط برتقالية، وخطوط من الكروم على المقود وواجهة القيادة والأبواب، وستحصل على مقاعد مجهزة بانحناءات مدروسة تجعلها مريحة أثناء القيادة لفترات طويلة.

youtube/REC Anything

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ومن المفترض أن تطرح تويوتا سياراتها المنتظرة بمحركات بسعة 2.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 170 حصانا، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل ونظام دفع أمامي، وأن تطلق نسخا بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود، أما أسعار هذه السيارات فستبدأ من 24 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1