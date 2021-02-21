المجمّع الصناعي العسكري يخطط لإنتاج "لاندكروزر روسية"

أعلن ألكسندر كراسوفيتسكي، المدير العام للمجمع الصناعي العسكري، أن الشركة الروسية الرائدة في تصنيع الآليات المدولبة، تخطط لإنتاج "لاندكروزر روسية" على أساس المدرعة الخفيفة "ستريلا".

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وقال كراسوفيتسكي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نعلق آمالا كبيرة على المدرعة "ستريلا". مع أننا لم نتعامل سابقا مع هذا النوع من الآليات. ومن المحتمل أن تصبح السيارة الأساسية للقادة العسكريين في روسيا. كما يمكن أن تكون مطلوبة في سوق السيارات المدنية أيضا". وهذه السيارة ستكون مماثلة لسيارة تويوتا لاندكروزر اليابانية.

وأشار كراسوفيتسكي، إلى أن مشروع "ستريلا" يتضمن إنتاج مجموعة كاملة من المركبات، بالإضافة إلى النسخة غير المدرعة المذكورة ، وتشمل: مركبة مدرعة قياسية، ومركبة برمائية مصفحة، بالإضافة إلى هيكل مدرع وغير مدرع لتركيب مختلف المعدات والأسلحة.

وقد تم خلال انعقاد منتدى "الجيش-2020" توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية بشأن أعمال التصميم التجريبية الخاصة بسيارة "ستريلا". وكان كراسوفيتسكي، قد أعلن سابقا، أن وزن هذه السيارة سيكون 4.7 طن، أي أخف من سيارة "تيغر" التي تزن 8.2 طن، ولكن ستصل سرعتها إلى 155 كيلومترا في الساعة، ومحمية من الألغام.

المصدر: نوفوستي