Seat الأوروبية تنافس سكودا بسيارات أنيقة وقوية

اشتهرت شركة Seat في العقدين الماضيين بسيارات السيدان الأنيقة والمتطورة، لكنها قررت هذا العام طرح نماذج كروس أوفر تنافس من خلالها مركبات Kodiaq الحديثة من سكودا.

وتبعا للخبراء في Seat فإن شركتهم ستطرح العام الجاري نموذجين معدلين من سيارات Tarraco الكروس أوفر، أول نموذج سيحصل على محركات TSI توربينية بسعة لترين وعزم 245 حصانا، ستعمل مع علب سرعة DSG أوتوماتيكية بـ 7سرعات، لتؤمن تسارعا من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان، وستصل سرعة هذه المركبات القصوى إلى 288 كلم/سا.

أما النموذج الآخر من هذه المركبات فسيحصل على محركات TSI توربينية بعزم 191 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بعزم 190 حصانا.

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وستجهز هذه السيارت بعدة أنظمة قيادة من بينها أنظمة مخصصة للسير على الطرق الوعرة، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، كما ستحصل على أنظمة مولتيميديا متطورة، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحركة المقاعد، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستتوفر هذه المركبات بقمرات مجهزة بصفين أو 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 5 أو 7 ركاب، وبأسعار تبدأ من 20 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1