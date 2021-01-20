Changan تتحدى أودي وفولكس فاغن برباعية دفع جديدة

تستعد شركة Changan الصينية لإطلاق نموذجها المعدل الجديد من سيارات CS35 Plus الذي طورته ليكون منافسا قويا لسيارات أودي وفولكس فاغن الكروس أوفر متوسطة الحجم.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة المنتظرة نلاحظ أنها تختلف من ناحية التصميم الخارجي عن مركبات CS35 Plus التي طرحت العام الفائت، إذ أصبح الشبك الأمامي فيها أكبر وأكثر بروزا، وتغير تصميم المصابيح الأمامية قليلا، وحصلت هذه المصابيح على خطوط إضاءة مميزة تعمل بتقنيات LED.

youtube/АвтоТренды

وتزينت بعض عناصر الواجهة والأبواب في هذه السيارة بخطوط مميزة باللون الأحمر، كما دخل هذا اللون في تصميم قمرة المركبة ومقاعدها ليمنحها طابعا رياضيا أيضا.

وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشتين كبيرتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وأخرى في المنتصف تستخدم لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات والتحكم بمعظم أنظمة السيارة.

youtube/АвтоТренды

وجهزت Changan مركبتها الجديدة بوسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وبكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.

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وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات GDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 117 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر وعزم 160 حصانا، كما ستحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات وعلب ميكانيكية بـ 5 سرعات.

المصدر: moto1