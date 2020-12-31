هيونداي تطرح Creta الجديدة كليا في روسيا وبعض أسواق العالم

كشفت شركة هيونداي منذ مدة في الهند عن سيارة Creta بتصميمها الجديد كليا، ومؤخرا أعلن وكلاء الشركة في موسكو أن هذه السيارة ستصل قريبا إلى روسيا وبعض البلدان الأخرى.

وتأتي سيارة Creta الجديدة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم، طوله 4 أمتار و30 سنتيمترا، بعرض 179 سم، وارتفاع 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 261 سم.، ويزن هذا الهيكل 1150 كلغ، أما سعة صندوق الأمتعة فيه فـ 444 ليترا.

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وتتميز هذه المركبة عن سيارات Creta السابقة بتصميم مختلف كليا للمصابيح، إذ أتت مصابيحها الأمامية على شكل مثلث مكون من شرائط مضيئة تعمل بتقنيات LED وتتوسطها 3 وحدات إضاءة إضافية مجهزة بعدسات لتركيز حزم الضوء بشكل ممتاز.

ومن الداخل حصلت هذه السيارة على قمرة قيادة عصرية ومميزة، تتوسط واجهة القيادة فيها شاشة موضوعة بشكل أفقي تعمل باللمس مقاسها 10.4 بوصة، وقبالة السائق شاشة أخرى بمقاس 12.3 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وستطرح هذه المركبات في الأسواق الروسية بمحركات بسعة 1.6 و2.0 ليتر، بعزم 115 و140 حصانا، وبعلب سرعة ميكانيكية بـ 6 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1