أشهر سيارة كروس أوفر من رينو تطل بحلة جديدة

بعد المبيعات الممتازة التي حققتها سيارات Koleos العام الفائت، قررت شركة رينو إدخال بعض التعديلات الجذابة على هذه السيارات.

ومن أبرز التعديلات التي حصلت عليها سيارات Koleos الأخيرة هو أنظمة الإضاءة الجديدة في المصابيح الأمامية والتي تعتمد على تقنيات LED وعدسات تساهم في تركبز حزم الضوء بشكل أفضل، كما أن مصابيحها الخلفية اكتسبت تأثيرات الإضاءة الثلاثية الأبعاد، ومؤشرات الانعطاف في هذه المصابيح باتت تضيئ بصورة تشبه تلك الموجودة في سيارات أودي الحديثة.

أما قمرة هذه السيارات فحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وتزينت بعناصر من الجلد والخشب والكروم بصورة أنيقة، وحصلت واجهة القيادة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى شاشتين، واحدة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وزودت رينو هذه السيارة بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الاقمار الصناعية.

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وتعمل هذه المركبات بنوعين من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 158 حصانا، ومحركات ديزل بسعة لترين بعزم 184 حصانا، وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1