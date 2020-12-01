سائق فرنسي يعلق على حادث مروع وقع في سباق جائزة البحرين الكبرى

تحدث السائق رومان جروجان، لأول مرة عن حادث مروع وقع به في سباق جائزة البحرين الكبرى.

وصدم السائق يوم الأحد سياجا بعد أن ضربته سيارة الرياضي الروسي دانييل كفيات، مما تسبب في شطر السيارة إلى نصفبن واشتعال النار فيها. وخرج الفرنسي من السيارة المشتعلة ، بعد أن تعرض لحروق صغيرة في يديه.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة LCI عن الرياضي البالغ من العمر 34 عاما قوله:" لم أفقد الوعي ورأيت أن ألسنة النار تحيط بي. وكان علي الخروج من السيارة لأرى أطفالي. فيما لم يسبق لي أن شهدت مثل هذا الحادث في حياتي - حتى في هوليوود وبقيت داخل النار لمدة 28 ثانية ، لكن بدا لي أن تلك الفترة أطول من ذلك بكثير. واستطعت التحرر من أحزمة الأمان، ويداي كانتا مغطاتين بحروق وساقي ممدودة إلى درجة جعلتني اعتقد أنها مكسورة. وأنا مسرور ببقائي على قيد الحياة بعد هذا الحادث المروع".

ونشر جروجان صورة فوتوغرافية في حسابه على Instagram أظهرته يمارس تمرينا بدنيا. واعترف الرياضي في المدونة أنه سعيد لكونه قادرا على القيام به.

وقال: "لم أعتقد أبدا أن بعض القرفصاء ستجعلني سعيدا. وجسمي يتعافى جيدا بعد الحادث. وآمل أن يكون الأمر نفسه مع الحروق في يدي".

يذكر أن الحادث المذكور وقع بعد اصطدام الفرنسي جروجان مع السائق الروسي من فريق "ألفا تاوري"، دانييل كفيات.

المصدر: فيستي