مجلة أمريكية: "مازدا" تتصدر تصنيف السيارات الأكثر موثوقية

تصدرت "مازدا" اليابانية قائمة السيارات الأكثر موثوقية، حسب مجلة Consumer Reports الأمريكية.

وتأتي "مازدا" في المرتبة الأولى من القائمة، مع حصولها على 83 من أصل 100 نقطة، فيما وصف الخبراء موديلات MX-5 Miata، وCX-30، وCX-3 بأنها الأكثر موثوقية.

أما المرتبة الثانية فجاءت لشركة السيارات اليابانية "تويوتا" التي نالت 74 نقطة، وأثنى الخبراء على موديلات Prius وCorolla وPrius Prime.

وجاءت شركة "لكزس" في المرتبة الثالثة من التصنيف، بموديلاتها UX وNX وGX.

كما هناك شركات معروفة أخرى تم إدراج أسمائها في العشر الأول من التصنيف، وهي "بيويك" و"هوندا" و"هيونداي" و"رام" وسوبارو" و"بورشه" و"دودج".

وتم وضع القائمة بناء على شهادات السائقين الذي أخبروا المحللين بمشاكل واجهتها سياراتهم خلال العام الأخير، بالإضافة إلى معطيات تم جمعها في ميادين الاختبارات، ونتائج استطلاع أصحاب السيارات ومعلومات تقنية عن مدى أمان السيارات.

المصدر: نوفوستي