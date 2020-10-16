ميتسوبيشي تتحدى تويوتا ومازدا بواحدة من أجمل السيارات رباعية الدفع

قررت شركة ميتسوبيشي هذا العام تعديل سيارة Eclipse Cross لتحصل على تصميم ومواصفات يجعلان منها المنافس الأبرز لمركبات C-HR و CX-30 التي تنتجها شركتا تويوتا ومازدا.

وطورت السيارة الجديدة وفقا لتصميم Dynamic Shield الذي منحها أكبر قدر من الانسيابية ومعالم هجومية واضحة، تجسدت من خلال الشبك الأمامي البارز والمصابيح الضيقة المزودة بتقنيات LED، والفتحات الهوائية الكبيرة، والتصميم الغريب للمصابيح الخلفية ومصابيح الضباب.

وقمرة هذه المركبة جاءت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما حصلت السيارة على تصميم جديد للمقود وناقل الحركة، وعلى واجهة قيادة مميزة مدعمة بنظام مولتميدا حديث يعتمد على شاشة لمسية بمقاس 8 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وحصلت Eclipse Cross على العديد من الميزات والتقنيات المفيدة والعملية مثل أنظمة تثبيت السرعة وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات وأنظمة للتحقق من الحالة الفنية للمحرك والأجزاء الرئيسية فيها وعرضها على السائق، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وميزات لتشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد.

وتقنيا تعتمد هذه السيارة على عدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 و163 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.2 ليتر، وستتوفر منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية ستطرح في عدد محدود من بلدان العالم فقط.

المصدر: moto1